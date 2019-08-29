薛瑞福證實北京拒美軍艦造訪 關切香港情勢

2019-08-29 04:35

〔中央社〕美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天證實，中國拒絕美國海軍軍艦訪問青島的請求。薛瑞福雖然期盼美中關係穩定，但也表達對中國推動南海軍事化與香港情勢的關切。

隨著貿易戰和香港反政府抗議情勢加劇，美中關係更加緊張，先前傳出北京拒絕讓兩艘美國海軍軍艦訪港後，昨天再傳出中國拒絕美軍驅逐艦訪問青島的請求。

薛瑞福（Randall Schriver）今天在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）一場探討美日韓軍事合作重要性的演講中被問及美國軍艦遭中國拒絕訪問時證實，確實收到中國方面表示對於原先計劃訪問青島的美艦現已「不方便接待」的回應。美方希望重新安排或是停靠其他港口。

他表示，美方希望雙邊軍事關係能在整體關係上扮演穩定角色，特別是在共同強化印太區域安全方面，美中之間應增進合作與安全措施，建立信任機制，以減少意外或事故。

但薛瑞福話鋒一轉表示，美方現在有許多關切議題，包括中國國家主席習近平打破不在南海軍事化的承諾，對於香港近來情勢發展美方也密切關注。

針對南韓決定終止與日本的軍事情報機密保護協定（GSOMIA），薛瑞福也表達關切與失望，他呼籲南韓續簽這項協定，也期盼日韓進行有意義對話。（編輯：林治平）

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