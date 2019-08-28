烏干達哈佛留學生 怒告總統違憲侵害言論自由

2019-08-28 21:54

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國《衛報》28日報導，正就讀美國哈佛大學攻讀國際關係碩士的烏干達學生塞古亞（Hillary Innocent Taylor Seguya），因不滿烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）在推特上封鎖他，26日向首都坎帕拉法庭提起訴訟，控告穆塞維尼「違憲」侵害其言論自由及參與公共事務的權利。

塞古亞指出，總統穆塞維尼的推特帳號「@KagutaMuseveni」上月30日無預警封鎖他的推特帳號「@HillaryTaylorVI」，導致他無法訂閱、查看、留言、轉推、點讚、標記總統在官方推特帳號的推文，明顯侵害到他受憲法保障的言論自由，及參與公共事務的權利。

塞古亞也控告烏干達政府發言人歐龐杜（Ofwono Opondo）、烏干達警方發言人卡辛傑（Asan Kasingye），指稱他們的官方推特分別在8月8日、7月20日封鎖其推特帳號，同樣影響到他參與公共事務、表達言論的自由。

塞古亞認為，他被總統官方推特封鎖的原因與他今年4月的推文有關，該則推文形容穆塞維尼是「獨裁者」，還說寧願讓迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）來擔任烏干達總統。

穆塞維尼自1986年掌權至今，曾在任內廢除總統任期限制，並積極削弱政治反對派、扼殺媒體自由。烏干達女權主義者尼安琪（Stella Nyanzi）過去便曾因公開痛罵穆塞維尼是「一對屁股蛋」和「骯髒、失職的獨裁者」，被當局以「網路騷擾」總統罪判刑18個月，引發國際社會關注。

控告總統封鎖推特追隨者違憲，此案並非首例。美國聯邦法院去年也曾根據保障言論自由的美國憲法《第一修正案》，裁定美國總統川普封鎖與他意見不同的推友，屬於違法行為；法官當時指出，川普用來與選民交流的推特帳號是「公共論壇」，必須遵守憲法《第一修正案》的規定。

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