反送中》香港多區「游擊戰」 多人遭逮捕

2019-08-27 00:30

首次上稿 26日 23:19

更新時間 27日 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（26）日晚間傳出多區有「游擊戰」或集會，其中包括深水埗、尖沙咀、黃大仙等地，至晚間11時，人潮仍未散去，警方也陸續調動人馬進行清場並逮捕多人，直至截稿逮捕行動仍在持續。

香港購物商場「黃大仙中心」昨（25）日有警察在沒有出示委認證和搜查令的狀態下，進入商場截查市民，黃大仙中心內的保全並未阻止，引起市民不滿；約200人今日晚間包圍中心的客服部門，要求交代允許警察入內的原因。保全聲稱身體不適，救護車將其送醫；現場示威者表示，以後還會再來；晚間近11點，示威者轉場，黃大仙正德街有近百人向警察宿舍方向指罵，多輛警車岀動應對。接近12時，警方舉起黃旗隨後上到天橋，圍住大約20多名居民並進行盤查，也有警員衝入地鐵站內。

另外，今日晚間8點左右，陸續有居民在深水埗警署外聚集，聲援日前被捕的反送中示威者，有人在現場大呼口號、用雷射筆照入警署，並在欽洲街以垃圾桶、圍欄等設置路障，作為防線。

直到晚間11點左右，警方在警署外設下防線，舉起紅旗並手握發射催淚彈的槍枝，進行清場。與此同時，現場有正在吃冰棒的居民跟在警察後方，予以譴責。而速龍小隊在推近時一度進入公廁抓人，並安排女警搜索女廁。12點出頭時，警方逮捕了1男1女，並阻止記者拍攝。另外，多名防暴警察一度進入位於鴨寮街新北河大樓進行搜查。

而深水埗警方為逮捕年餘十多歲的青少年，一路追入名為「美葵樓」的住宅大樓中，雖然該大樓進出需要密碼，不過疑似因門未上鎖，而遭衝入樓內的警方拖出。

晚間10點半左右，在將軍澳「尚德連儂牆」則傳出有白衣人毆打市民的事件。

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