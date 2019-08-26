拯救亞馬遜雨林 這個大明星豪氣捐出1.6億

2019-08-26 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜雨林火災已延燒8個月，長期致力於推動環境與生態保護的好萊塢明星李奧納多．狄卡皮歐數度發文表達對雨林的關心，昨（25）日更大手筆宣布他和慈善界友人共創的環保團體「地球同盟」，將捐出500萬美元（約新台幣1.6億）保護雨林。

綜合媒體報導，李奧納多22日先在社群媒體Instagram憤慨寫下「地球之肺已燃燒逾16天了，為何沒有媒體報導？」想藉由自身的影響力，喚起大眾的環保意識。近日更在IG上連續發文，盼透過自己的大聲疾呼，讓大家更重視亞馬遜雨林的火勢，25日豪氣宣布環保團體「地球同盟」將捐出約1.6億元基金，這份緊急經費將捐給5個當地環保組織、資助當地原住民，並防止火勢延燒、保護雨林的原始面貌。

李奧納多指出，這片最大的熱帶雨林是解決氣候問題的關鍵，若失去亞馬遜雨林，我們將無法控制全球暖化的惡化。他也提醒，雖然我們無法阻止火災發生，但我們能防止森林被砍伐，並從日常生活做起，使用友善環境的產品，響應環保。

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