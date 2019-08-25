超狂！中國Costco後天開幕 「食品開封後可以退貨」

2019-08-25 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名量販店「Costco（好市多）」首在中國展店，第一家分店排定於本月27日在上海閔行開幕，目前辦卡會員已達數萬名，中國媒體的報導焦點都強調Costco特色在於「食品開封後可以退貨」。

中國媒體「微信上的中國」 轉發上海《新聞晨報》旗下媒體《Loving上海》的報導，內容向中國民眾介紹，雖然前去Costco購物必須先繳交會員費用，但也能得到相應福利，例如「電子商品90天內均可退貨」，以及「食品開封後也能退貨」，且在會員卡到期之前如有不滿意的地方，「均可申請全額退還會費」。

報導引述Costco亞太區總裁張嗣漢的說法，他表示，Costco給民眾最大的吸引力是「最便宜」，店內百貨類商品將以市價7成至4成售價賣出，食品單價也是市價的9折至8折，目前申辦會員人數已經有數萬人，比預期還多，不排除以後還會有其他分店。

台灣「爆廢公社」網友得知中國Costco竟能讓會員「食品開封後也能退貨」，均感到不可思議，紛紛留言提到「在中國搞開封可退貨不是找死嗎」、「馬上就會被大媽們攻陷了」、「應該店內所有商品被大媽買過，也會被退貨一輪」、「一家Costco最後養活全中國人，每個人吃一吃，然後拿去退貨，再給別人吃，再退貨」。

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