「誰惹的麻煩自己解決」 外媒爆習近平首次對反送中表態

2019-08-23 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續不斷，有外媒披露，1名不願具名、人在香港的「紅二代」洩露中南海緊急會議內容，中國領導人習近平首次對反送中表態，同時下達指令：「誰惹的麻煩誰自己解決，自己去善後處理，不要再給中央添壓力」。

《大紀元》獨家報導指出，1名「紅二代」對該報記者透露，北京高層在8月18日當天均知悉有百萬位香港市民走上街頭抗爭，次日即立刻對香港各政府機構負責人告知習近平的命令，包括中國中央駐香港各單位、中聯辦正副主人、中國解放軍、國營企業等。

洩密的「紅二代」指出，中國官方藉由設置在香港的逾百個監測站，透過總參謀部、軍方總政治部、公安部、資訊部與安全部出動的2000多名情治人員，全程觀看8月18日的反送中抗爭活動，不少高級官員都對香港人產生「不得不服」的感覺。

這名「紅二代」還提到，習近平告知包含香港在內的全體中國官員「誰惹的麻煩誰自己解決」，連總理李克強都表示「香港人是壓不服的」，並批評香港特首林鄭月娥「絕對信不過」，砲轟她串通中聯辦、港澳辦與當地建置派政黨矇騙中國中央，讓北京錯估香港情勢。

「紅二代」強調，先前關於「北戴河會議」達成共識、「要按成都模式」應對香港局勢，嚴懲遊行活動人士的傳言都不是事實，且中聯辦、港澳辦舉行的會議都與中央不同調，目前「北戴河會議」已失去實質效力，是給高層、軍方老官員度假用的。

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