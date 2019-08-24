反送中》林鄭月娥邀「有心人」會面 港民斥：去觀塘面對群眾

2019-08-24 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中條例相關爭議持續，香港特首林鄭月娥邀請了一班「有心人」見面，會後馬上在臉書表示會談細節，她強調持續抗爭非出路，又說如果民間有對話平台，希望有官員參與，我們都樂意出席。對此許多人則要求「五大訴求缺一不可」，也有人要林鄭直接到觀塘與遊行人士對話。

林鄭月娥在臉書指出，大家都累了，今天一早邀請了一班希望解開社會困局的「有心人」見面，邀請他們分享對搭建對話平台的想法。林鄭表示，「我知道在目前的困局中，社會的怨氣很深，部分市民對政府未能全部滿足「五大訴求」，感到非常不滿，甚至憤怒。我不期望對話能夠輕易解開死結，停止示威衝突，或者提供問題的解決方法；但持續抗爭並非出路」。

林鄭指出，目前的困局是源於逃犯修訂條例，但市民的不滿亦有可能是源於政治、經濟、民生等不同範疇的深層次社會矛盾。我們在呼籲停止暴力的同時，也必須為解開社會更深層次的「死結」提供出路。

林鄭說，有一點肯定的是，對話不是為對話而對話，而是希望找出社會不滿的根源和解決方向，如果民間有對話平台，希望有官員參與，我們都樂意出席。

不過貼文底下的回應則大多仍是，「五大訴求，缺一不可」，甚至有民眾要林鄭月娥自己到觀塘的遊行現場與遊行人士對話，還有民眾表示，「五大訴求從6月開始就已喊得震耳欲聾，你都沒聽到？還是你其實一直都聽到裝沒聽到？」。

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