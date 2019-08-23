G7將討論亞馬遜大火 巴西：殖民心態

2019-08-23 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）峰會將從明（24）日開始舉行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（23）日在推特 表示，亞馬遜雨林的大火已是全球危機，呼籲G7會員國將此列入峰會議程優先討論，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在推特抗議，這是殖民心態，也是其他國家為了自己的政治利益干預巴西內政。

七大工業國集團（G7）峰會將從明日至26日於法國比亞里茲（Biarritz）舉行，身為主辦方的法國總統馬克宏今日在推特表示，亞馬遜雨林約供應全球20%的氧氣，這場火災是全球危機，呼籲G7會員國的領袖將此納入峰會議程，並列為最優先的討論議題。德國政府今日也說明，這屬於突發的緊急事件，應該在峰會中提出。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也在推特回應，巴西並非G7成員國，也沒有其他巴西的鄰近國家參與，卻要在會議中討論該議題，這是在21世紀不該出現的殖民心態，而這些國家捐款幫助亞馬遜雨林，不是因為善心，是為干預國家主權，並利用巴西的問題為自己創造政治上的利益。

亞馬遜雨林溼氣重，通常不會失火，但近年因過度開墾與氣候變遷，造成乾旱的強度與頻率提升，今年已發生7萬2000起火災，比去年同期多83%，近1週約發生9500起森林大火，波索納洛則懷疑大多是人為縱火，濃煙已壟罩半個亞馬遜雨林，至今仍未撲滅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法