反送中》「智慧燈柱」恐全面監控香港 民眾要求港府停止裝設

2019-08-22 22:20

〔記者陳成良／台北報導〕香港反送中運動人士在今（22）日召開第7次的民間記者會，以「監控城市：香港」為主題，關注目前香港陸續建成「智慧燈柱」的監控問題。記者會中驚爆，智慧燈柱關注組成員入境中國，竟遭中國公安扣查20小時，還被強制採集DNA，公安更向其展示一張疑似由監控鏡頭拍攝的照片，懷疑港府出賣港人！

此外，反送中運動人士8月24日預定在觀塘舉行的大遊行，以關注香港的智慧燈柱可能被用作監控用途為其中一個訴求，遊行已獲香港警方發出不反對聲明書。

綜合港媒報導，出席記者會的監控燈柱關注組代表史先生，提到一名參與過和平示威的組員上週入境中國時，被公安檢查手機。公安更向他展示一張他脫下口罩時被監控鏡頭拍攝到的照片，並向他問話。該組員最終被扣留約20小時，被迫簽署悔過書及被採集DNA。史先生懷疑，懷疑特區政府將照片交給中國公安，出賣港人。

記者會就「監控城市：香港」的主題，指出香港政府近來在多區內安裝監控鏡頭，質疑香港已淪為監控城市。

史先生指出，香港智慧燈柱的技術與中國天網工程相似，不少市民懷疑港府利用這項計畫與中國社會信用評級銜接，甚至複製新疆的再教育營，建立「香港再教育營」。自今年6月起，觀塘、九龍灣、啟德、尖沙咀、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣一帶地區將安裝近400枝智慧燈柱，共5200個鏡頭。

史先生批評，此計畫繞過立法會表決，也未有進行過諮詢。他要求港府「立刻停止安裝並拆除所有監控燈柱」。

民間記者會發言人黃先生最後以6月份《經濟學人》的封面標題「監控國家」告誡港人，希望大家多了解相關議題，要勇於發聲。

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