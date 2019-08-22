反送中》尋求政治庇護？ 陸委會：1至7月港人居留增31％

2019-08-22 19:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕外傳香港「反送中」人士來台尋求政治庇護，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，今年1月至7月，我方許可居留台灣的香港民眾有1835人，較去年同期增加30.79％，獲准定居為759人，較同期增加20.47％；申請事由以「依親與婚姻」占最大宗、「投資來台」次之。

邱垂正解釋，雖然最近來台詢問要長期居留或定居的人數有明顯增加，但香港人申請來台是不是有激增的情況，「我們認為還需要長期的觀察」。他強調，「政府關心香港情勢的發展，也支持香港人民追求民主自由，但我們不會介入」。對於香港人士來台，政府會在不違反「港澳條例」的立法精神下，本於人道精神及相關規定妥適處理。

港澳條例第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」這項條款被視為香港人士赴台尋求庇護的法源依據。

邱垂正表示，「港澳條例」相對於兩岸的或其他外籍人士「相對寬鬆」，政府將按照「港澳條例」相關規範處理個案，但目前移民署還沒接獲正式申請的個案。

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