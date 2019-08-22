反送中》中學生今集會反修例 大專學界釀92大罷課

2019-08-22 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕「反送中」運動已逾2個月，香港示威者5大訴求至今未獲政府回應，香港中學生今日下午在中環愛丁堡廣場舉行「中學生反條例集會」。該集會除了有來賓分享以外，主要有社工及老師在場帶領參與者以小組討論的方式進行。另外，香港10間大專院校學生會今日召開記者會表示，從9月2日開學日當天起，將發動為期2週的「罷課不罷學」集會，要求特首林鄭月娥正面回應5大訴求。

綜合香港媒體報導，有學生穿著校服到場參與集會，亦有學生及家長手持標語紙牌表達支持心聲。由於天氣酷熱，現場也有義工分送飲料給參與學生。

根據「立場新聞 」報導，目前就讀大專的周先生帶著寫有，「中學生sorry for 犧牲掉你們的暑假，你們做了好多我們中學時，佔中不敢做的，多謝你們」的標語到場，希望以標語表達支持中學生的心聲。周先生表示，2014佔中運動時，他就讀中五，只有在學校進行罷課，但看到現在的中學生寧願犧牲自己的暑假，也願意為社會走出來，令周先生感到心痛、內疚，「為什麼當時自己做得那麼少」。

即將升中四的馮同學表示，雖然自己因為害怕父母擔心，而沒有參與勇武抗爭的行動，但這個暑假也花了大約港幣三千元在參與反送中遊行集會的交通及物資的費用上，馮同學說：「零用錢沒了以後可以賺回來，只是少買自己喜歡的東西以及沒有吃那麼得好而已，但香港沒了就没了。」

而即將升中六的「Stephen」邊溫習功課邊參與集會。「Stephen」表示自己從6月9日開始，在參與遊行和集會的同時也不忘學業，帶著筆記複習，備戰大考。

在大專學界方面，根據「立場新聞」報導，香港10間大專院校學生會今日召開記者會表示，將發動為期兩週的學界大罷課，預計從9月2日開學日當天起，將在香港中文大學集結全港大專學生及中學生舉行「罷課不罷學」集會。大專學界表示，如果特首林鄭月娥在9月13日的期限前仍沒有正面回應5大訴求，他們有可能將行動升級，包括發動無限期的罷課。

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