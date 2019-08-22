又出「撞」況 美預警機降落傷及4軍機 6400萬飛了

2019-08-22 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍近日證實，一架E-2D先進鷹眼（Advanced Hawkeye）空中預警機於本月初要降落在美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦時，意外錯失攔截索，不慎傷及另外4架軍機，雖然軍方並未透露太多細節，但美方將這起事故列為A級，意味著飛機受損金額起碼達200萬美元（約6400萬台幣），或飛機損壞、人員死亡等。

據《海軍時報》（Navy Times）指出，本月9日晚間約7點40分，一架E-2D預警機在嘗試降落「林肯號」時，意外錯失攔截索，美國海軍第5艦隊發言人福瑞（Joshua Frey）描述，該架預警機先「輕微擦撞」到甲板上2架飛機，之後碎片又波及到另外兩架飛機，造成「輕微損壞」，但強調無人受傷。

福瑞也提到，本次受損的飛機為F/A-18系列戰機，但除此之外，福瑞拒絕再透露降落地點及其他細節，並稱所有涉及的飛機都在維修中，以便後續能繼續執行任務。據悉，受害戰機可能是F/A-18 E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，或是EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）電子作戰機。

雖然軍方輕描淡寫，但《海軍時報》（Navy Times）指出，美國海軍將此次事故歸類為「A級」事故，這代表財產損失涉及至少200萬美元（近6400萬元台幣），或飛機損壞、人員死亡等。這也是自2018年10月1日美國聯邦會計年度開始以來，美軍的第8起A級航空事故。

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