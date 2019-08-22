印尼巴布亞爆發新示威抗議 逾千增援軍警馳抵

2019-08-22 01:43

〔中央社〕印尼西巴布亞省19日發生騷亂，示威者縱火焚燒建築物，還與警方爆發街頭衝突。巴布亞省（Papua）今天爆發新一波騷亂，印尼當局加派超過1000名軍警至動亂地區維安。

印尼管轄的西巴布亞省（West Papua）19日爆發騷亂，數千名示威者縱火焚燒當地議會大樓，抗議印尼警方17日衝進大學宿舍，逮捕涉嫌毀損印尼國旗的43名滋事學生。而後雅加達當局呼籲該區民眾保持冷靜。

約1000人今天在巴布亞省提米卡市（Timika）上街抗議。法新社記者目睹，部分示威者朝地方議會大樓窗戶丟擲石頭，還試圖拆毀大樓圍欄。

當鎮暴警察鳴槍警告時，抗議群眾開始解散。

此外，數百名民眾也在梭隆市（Sorong）和法克法克鎮（Fakfak）上街遊行抗議。

資源豐富的巴布亞地區多個城市本週陷入癱瘓狀態，憤怒的示威者縱火焚燒西巴布亞省首府曼諾瓦里（Manokwari）的商家和當地議會大樓。

梭隆市一座監獄於爆發騷亂期間，遭示威抗議者縱火焚燒，超過250名囚犯逃獄，當局正在搜捕脫逃囚犯。

印尼當局表示，多名警察受傷，且未經證實報導稱，有抗議民眾受傷。但未傳出人員死亡消息。

印尼政府和巴布亞當局指出，爆發騷亂後，已增派約1200名軍警進駐曼諾瓦里和梭隆市。

但印尼國家警察發言人穆罕默德（Muhammad Iqbal）今天表示，維安人員未配備實彈，且情勢「大抵在掌控下」。

他又說：「如果情勢升溫，當局將會增派更多維安人員，這是標準作業。」

這場騷亂肇因於大學生被逮捕新聞。報導說，警方17日突襲印尼第2大城泗水（Surabaya）一所大學，發射催淚瓦斯並逮捕43名學生。8月17日是印尼獨立74週年紀念日。

當地媒體和巴布亞異議人士表示，鎮暴警察衝進學生宿舍，發射催淚瓦斯，並逮捕被控毀損印尼國旗的學生。當局表示，被捕學生於接受偵訊後獲釋。

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