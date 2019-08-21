美參院多數黨領袖：面對北京 各國遲早要做港人正做的事

2019-08-21 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會參議院多數黨領袖、共和黨籍的麥康奈（Mitch McConnell）美國時間20日晚間以〈我們與香港站在一起〉為題投書《華爾街日報》並直言，「遲早，世界上的其他國家將不得不做香港示威者此刻做的事－面對北京」。

根據投書，麥康奈點眀，世界在香港發生的危機中一再看到：「專制統治者試圖壓制人類天性中對自由、自我表達和自治的渴望。」並將之與1956年的匈牙利1956年革命、1968年的布拉格之春，1989年的天安門廣場和最近幾週的莫斯科相提並論。

麥康奈指出，至關重要的是：要認知到導致這場「香港危機」的因果都不在香港身上，「而是北京有系統地加劇國內壓迫和海外霸權的結果」。麥康奈表示，多年以前有理由認為中國快速的全球經濟，可能會讓中國接受國際規則，成功將中國融入維護和平與繁榮的體系之中，而現在很明顯的是：共產黨想要訂出自己的遊戲規則，並且強加給別人。麥康奈表示，近來發生在西藏、新疆的種種打壓就是中國渴望權力的證據，「雖然更微妙，但北京試圖在香港寫一個類似的故事。」麥康奈寫道。

麥康奈指出，包括美國在內的中國的貿易夥伴應該清楚，任何打擊行動都會產生真實且痛苦的代價，並表示參議院將對此採取更多行動，而他也支持諸種舉措，包括軍隊、法律以及提供資金給亞洲的民主和人權相關項目等。

「但解決這些威脅並不僅是美國的任務」，麥康奈表明，「每一個重視自由、隱私價值的貿易、民主實體都在其中涉有利害關係。人們不是在美國和中國之間做選擇，而是在自由、公平的國際體系和中國試圖強加的內部壓迫、監視和現代附庸制度之間做選擇。」

麥康奈表示，香港雖然只是美中關係的複雜利益的一部分，但中國對待香港人的方式將決定美國如何處理美中之間其他關鍵的方面。

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