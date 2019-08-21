智庫：澳洲大學過度依賴中國留學生 恐拖累納稅人

2019-08-21 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲智庫「獨立研究中心」週二（20日）發布一份最新報告，點岀目前澳洲大學招生太過依賴中國留學生，一旦2國出現政治紛爭，或美中貿易戰促使人民幣持續貶值，都可能讓大量中國留學生撤離當地，造成澳洲大學收入大幅下降，進而必須讓納稅人買單。

綜合外媒報導，報告顯示，全澳洲至少有7所大學相當依賴中國留學生提供的學雜費收入，包括雪梨大學、澳洲國立大學、阿德萊德大學、昆士蘭大學、雪梨科技大學、新南威爾斯大學及墨爾本大學，這些大學約有13％至23％不等的總收入，均來自中國留學生。

報導指出，人數方面，截至2018年12月，澳洲的大學有近40萬名國際學生，約占所有大學生總數的25％；而在澳洲大學的所有學生中，約有10％來自中國。撰寫報告的學者巴本斯（Salvatore Babones）指出：「有外國學生是健康的，問題是當你有過多的外國學生，你就會在經濟上依賴他們。」

巴本斯也提到，儘管現有許多大學都在尋求擴展到印度市場，然而當中國留學生大量離去時，印度在經濟層面上依舊無法替代。巴本斯建議，澳洲的大學應採取行動，透過提高入學標準和減少國際學生率，來減輕萬一面臨「收入崩潰」的風險。

然而，澳洲公共政策智庫格拉頓研究所一名高等教育課程主任表示，同意讓國際學生多樣化，但中國仍然是必不可少，「困難在於，沒有哪個國家的人口和中國一樣大，即使校方從其他國家接收學生，如果想要更多的錢，中國是必要的。」

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