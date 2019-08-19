反送中一邊一國！ 中國嘴砲挺港警硬槓歐盟、加拿大

2019-08-19 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟與加拿大昨（18）日發表聯合聲明 ，呼籲中國政府基於《香港基本法》賦予香港民眾和平集會的自由，中國駐加拿大渥太華大使館今（19）日回應，警告加拿大政府不要對香港事務發表評論，干涉中國內政，如果要表態的話，也應該是要支持香港警方懲治暴力行為。中國外交部也強調，當前最迫切的任務是恢復香港的社會秩序，支持香港特首林鄭月娥依法行政。

歐盟對外事務部（EEAS）14日發表聲明 ，表示站在任何立場的人都應克制自己，並說明反對所有形式的暴力行為，該事件每個主要的利害關係人都應展開包容性的對話，歐盟與加拿大昨（18）日再度發表聯合聲明，除重申14日的說法，更呼籲中國政府基於《香港基本法》與國際協議賦予香港民眾和平集會的自由，並在一國兩制的前提下讓香港得以高度自治。

中國駐加拿大渥太華大使館今（19）日發出聲明，警告加拿大政府不要對香港事務發表評論，干涉中國內政，並說明香港人已落實高度自治，在回歸後享有前所未有的民主權利，但是近來的示威活動已演化為極端暴力行為，為恢復社會秩序，會支持香港政府依法施政，且呼籲加拿大政府對香港問題謹言慎行，如果要表態的話，也應該是要支持香港警方懲治暴力行為。

中國外交部在今日的例行記者會上也指出，香港的遊行示威已有2個多月，經濟民生與國際形象都受到衝擊，導致社會動亂，因此當前最迫切的任務是恢復秩序，並強調支持香港特首林鄭月娥依法行政。

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