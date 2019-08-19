反送中》劉亦菲挺港警 《花木蘭》劇照被韓網友惡搞

2019-08-19 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕一句「我支持香港警察，你們可以打我了」滾出的雪球越來越大，中國女星劉亦菲14日在微博發文力挺香港警察，引發外國網友不滿，其主演的真人版《花木蘭》也遭網友抵制。而這波抵制《花木蘭》的浪潮目前也席捲南韓，而劉亦菲在《花木蘭》的宣傳海報也遭到網友惡搞。

8月13日1名男子在香港機場遭遇襲擊，示威者發現，該男所持有的證件上頭分別有「Fu Guo Hao」以及「Fu Hao」2個名字，懷疑其身分並不單純。而事後中國黨媒《環球時報》總編輯胡錫進聲稱，該男子名為「付國豪」，是旗下的記者。不過，事發當時，「付國豪」並沒有當場表明記者身份，且胡錫進也說「付國豪」沒有記者證。而「付國豪」當時在現場的一句「我支持香港警察，你們可以打我了」，也被中國媒體以及網友熱烈轉載，稱其為「漢子」、「英雄」。

14日劉亦菲在微博發文力挺香港警察，根據《韓國時報》報導，評論家認為這是支持中國血腥鎮壓香港支持民主的示威者。一名韓國網友表示，「她（指劉亦菲）作為美國公民享有自由，同時迫使香港人做出犧牲，我將來不會看她的任何作品。」報導指，類似的抵制聲浪正在韓國網路上傳播。

而劉亦菲在電影《花木蘭》中的文宣也被網友改圖，有的劉亦菲被戴上了防毒面具，也有的劉亦菲右眼矇上了滲血紗布，用以凸顯香港警察日前以布袋彈射瞎醫護員的右眼。

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