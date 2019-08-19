研究：男性可能同情性騷加害者 反怪罪受害女性

2019-08-19 20:12

〔中央社〕「#我也是」（#MeToo）反性侵運動興起後，受矚目的性騷擾案件會引發各種反應，有些人會部分或完全歸咎受害者，一項研究指出，男性比較可能與被控性騷的男性站在同一邊。

今天發表在「女性心理學季刊」（Psychology of Women Quarterly）的最新研究報告指出，這是因男性對其他男性產生同理心，而非因對女性缺乏同理心。

在英國艾克斯特大學（University of Exeter）帶領這項研究的邦奇奧爾諾（Renata Bongiorno）告訴法新社：「男性常被指責同理心不足，但我會說，他們有著和女性一樣的同理心，只是可能有不同的著重點。」

這項研究分析兩項牽涉約230名澳洲大學生的研究，他們被要求閱讀專為這項研究創作的明確性騷擾事件案例。這項案例使用採自真實生活的例子，內容是一名女學生遭到同校男學生性騷擾。

研究結果發現，男性和女性對受害女學生的整體同情程度相當，不過，男性對加害男學生卻表現出更大同理心，這有助解釋他們為何比女性可能怪罪受害人。

邦奇奧爾諾表示，這個結果符合社會認同理論，也就是所謂「內部群體」的成員更可能同情同樣群體的其他人，並給予寬恕。

這項研究還發現，當男性被要求從女性角度看待性騷事件時，男性「歸咎受害者的程度」就會下降。

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