美Youtuber潛水摸到螺絲釘 竟挖出2年前溺斃男GoPro

2019-08-18 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州（Tennessee）一名熱愛探險的Youtuber阿羅哈（Rich Aloha）15日到州立公園瀑布練習潛水時，偶然發現2017年於此地意外喪生的拉格蘭（Richard Ragland）所遺留在水中的GoPro攝影機，他透過網路順利連絡上拉格蘭的父母，並將攝影機還給他們，協助他們繼續追查兒子意外溺斃的原因。

綜合外媒報導，阿羅哈表示，他原先只是在潛水途中意外摸到螺絲釘，稱應該是受到「上天的指引」才會突發奇想挖出深藏在泥土裡的GoPro攝影機，挖出來的GoPro攝影機雖然螢幕有些破損，但仍可正常開機、播放影片。他後來想起下水前公園管理員曾告訴他可能會在水中找到屬於拉格蘭的遺物，再確認影片中人確實是拉格蘭後，馬上從網路上搜尋拉格蘭父母的聯絡方式，把重要的「證物」還給他們。

拉格蘭父母從2017年兒子拉格蘭溺斃後一直致力於找出兒子的死因，他們表示，拉格蘭生前十分擅長游泳應該不可能輕易溺斃，所以一直對兒子的死因抱持著懷疑；據報導，他們當年曾經收到公園管理員寄的信，但不幸的是，隨信附上的隨身碟卻被偷了，裡面原本有拉格蘭生前在園區被拍到的監視器畫面，但他們並沒有因此灰心，2年來持續尋找真相。

雖然GoPro攝影機裡面只有拉格蘭和友人開心戲水的影片，但他的雙親很感謝阿羅哈想盡辦法和他們取得聯繫，將當年遺落在水中攝影機還給他們，他們表示這對他們「意義非凡」；阿羅哈則表示，自己很高興能夠幫助拉格蘭找到這台GoPro攝影機，將它還給他的雙親只是完成了應該做的事！

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