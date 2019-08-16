北韓對17國發動網路攻擊 瘋狂洗劫626億

2019-08-16 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕外媒近日披露，聯合國（UN）專家向安理會提交2015年12月至今年5月的調查報告，北韓針對17個國家發動共35起網路攻擊，從中洗劫約20億美元（約新台幣626億元），籌集製造大規模殺傷性武器計劃的資金。

綜合外媒報導，聯合國專家表示，北韓對17國發動駭客攻擊，非法從金融機構和加密貨幣交易所獲取高額資金，攻擊次數以南韓的10次居冠，第2名是被攻擊3次的印度，孟加拉、智利各遭攻擊2次，其他國家包括波蘭、南非、馬來西亞和賴比瑞亞等13國則都是1次。專家報告列舉出駭客的3種竊取方式：攻擊SWIFT系統、透過攻擊用戶和交易所竊取加密貨幣，對其進行「挖礦」。因為操作手法容易、成本低、風險低且收益高，只需要一台筆記型電腦和網路就能完成，所以北韓非常喜歡運用這種手法。

報告顯示，北韓透過駭客從某國竊取加密貨幣，在經過5000次交易轉移到各國後，最後才被政府宣布為合法資金的貨幣，因此資金流向變得非常難追蹤。專家表示，南韓交易所Bithumb是這次事件的最大受害者，過去2年內至少遭受4次攻擊，前2次已經損失高達700萬美元（約新台幣2億1925萬元），第3次和第4次則分別損失3100萬美元（約新台幣9億7096萬元）和2000萬美元（約新台幣6億2642萬元）。

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