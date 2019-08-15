稱思政課不夠濃厚 中共下令讓習思想進學生頭腦

2019-08-15 23:09

〔中央社〕中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日下發文件，表示「全黨、全社會關心支持思想政治理論課程建設的氛圍不夠濃厚」，必須加強，讓「習思想」進學生頭腦。

隸屬人民日報的「學習大國」微信公眾號今天刊登「關於深化新時代學校思想政治理論課改革創新的若干意見」全文。

文件稱，面對新形勢新任務新挑戰，有的地方和學校對思政課重要性認識還不夠到位，民辦學校、中外合作辦學思政課建設相對薄弱，各類課程與思政課建設的協同效應有待增強，學校、家庭、社會協同推動思政課建設的合力沒有完全形成，「全黨全社會關心支持思政課建設的氛圍不夠濃厚」。

文件強調，辦好思政課，要放在「世界百年未有之大變局、黨和國家事業發展全域」中來看待，「堅持教育為人民服務、為中國共產黨治國理政服務、為鞏固和發展中國特色社會主義制度服務、為改革開放和社會主義現代化建設服務」。

文件表示，必須堅持中共對思政課建設的全面領導，把加強和改進思政課建設擺在突出位置，還要「全面推動『習近平新時代中國特色社會主義思想』進教材、進課堂、進學生頭腦，把社會主義核心價值觀貫穿國民教育全過程」。

文件要求，小學必須引導學生形成「愛黨、愛國、愛社會主義、愛人民、愛集體的情感，具有做社會主義建設者和接班人的美好願望」；初中則要「打牢思想基礎，引導學生把黨、祖國、人民裝在心中，強化做社會主義建設者和接班人的思想意識」。

文件還要求，在高中階段要引導學生「衷心擁護黨的領導和我國社會主義制度，形成做社會主義建設者和接班人的政治認同」；大學階段則要側重「增強使命擔當，引導學生矢志不渝，聽黨話、跟黨走，爭做社會主義合格建設者和可靠接班人」。

中共總書記習近平4月曾要求，「加強對廣大青年的政治引領，引導廣大青年自覺堅持黨的領導，聽黨話、跟黨走」，並指「一個人不愛國，甚至欺騙祖國、背叛祖國，那在自己的國家、在世界上都是很丟臉的，也是沒有立足之地的」。

近來部分評論稱，中共內部政治氛圍近期趨嚴，由於習近平正面臨中美貿易戰、香港抗爭等內外問題，因此更加強穩固共產黨內秩序與忠誠。

外媒7月曾報導，習近平正下令整黨整風，統一思想，如召開的國家機關會議上特別警告中南海各位絕不能做四種壞官，並強調「要大力加強對黨忠誠教育」。（編輯：張淑伶）

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