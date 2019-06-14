中國官媒：低俗歌曲屢禁不止 擬以「人工智能」審核

2019-06-14 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中共第一大報《人民日報》14日刊載的文章痛批，早在2015年就已經要求下架的禁歌竟還能在部分音樂平台看到，未來不排除透過人工智能技術，對「低俗音樂」進行審核和查封。

《人民日報》指出，中國文化部早在2015年便對網路上一系列的歌曲進行審查，其中120首含有「宣揚淫穢、暴力、教唆犯罪或者危害社會公德」的歌曲，要求集中下架，台灣歌手張震嶽、李志、趙雷、許嵩等知名度較高的歌手都在列；然而事隔4年，人民網創投頻道調查發現，張震嶽和Mc Hotdog的《我愛台妹》在千千音樂平台還能播放，甚至在「好看視頻」網站仍可以看到音樂MV。

《人民日報》表示，在網易云音樂、蝦米音樂和QQ音樂平台上有不少歌曲含暴力、色情、教唆犯罪等內容，聲稱「哼唱低俗音樂，對青少年而言，這種方式像毒癮一樣，它能給人培養出一種慣性」，一旦遇挫或不滿，容易沉浸在這些垃圾音樂裡「麻醉自己」，甚至在這些歌曲引導下攻擊他人，產生自毀行為；不是歌詞本身含不正確價值觀，就是歌手本人觀點有問題或私生活不檢點，「這些有不良背景的歌手應該是重點關注對象。」

《人民日報》引述博納音樂CEO江凌的話，表示在一些音樂平台上宣揚軍國主義、涉及敏感政治問題音樂的情況屢見不鮮，這可能是創作者犯了「低級錯誤」或「帶有政治目的」；針對音樂監管問題，北京交通大學資訊科技學院副教授楊華曾建議，可以將人工智能技術引入審核，但目前這塊領域道阻且長；音樂分級制度不枉為一個方法，但透過人工智能技術對低俗音樂進行識別是未來的發展方向。

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