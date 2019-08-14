日本前「空軍一號」標售起價8.8億 豪華內裝曝光！

2019-08-14 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府專用機波音747-400除役後，已經在飛機買賣網站Controller上架出售，這架負責搭載天皇和14位首相進行海外飛行的日本前「空軍一號」，機上豪華設施也在網路曝光，起標價為2800萬美元（約新台幣8.8億元）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這架波音747-400於1991年出廠，由航空自衛隊管理，內裝經過改造後，設有臥室、淋浴設備、辦公室和休息區，並有設有85個座位。相較之下，美國的空軍一號只有70個座位。

根據Controller網站展示的內部空間照片，機上除了有豪華的起居區，還有設有頭等艙和經濟座椅。這架飛機還有一個較小的秘書艙，在搭載天皇和首相時，供宮內廳人員和秘書使用。

網站資訊指出，這架飛機的飛行時間只有1萬6332小時，「是世界上飛行總時數最低的波音747-400之一」，「飛機狀態一直盡可能維持在最高標準。就像新的一樣」。Controller說，「這看起來就像剛出廠的新飛機」。

日本政府專用機2架波音747-400已經退役，由新購置的波音777-300ER提供服務。

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