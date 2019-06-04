最後巡禮！ 長榮航空747-400 降落桃機完成最後任務

2019-06-04 19:03

〔記者姚介修/桃園機場報導〕長榮航空公司波音747-400機隊中最後一架B-16407號全貨機，6月4日降落桃園機場執行退役前最後一個航班任務。

隨著有「空中女王」稱號的波音747具有4具發動機機隊正式全數退役，長榮航空各機隊將走入全雙發動機時代，但長榮並沒有如往常舉辦退役活動。

長榮航空波音747全貨機從美國洛杉磯起飛後，橫越太平洋之後6月4日在降落桃園機場，也圓滿完成在長榮航空的服勤任務，機隊人員、地勤人員私底下舉行了自己的紀念活動，感謝747機群為長榮航空立下的汗馬功勞，並著手準備送走這位「老朋友」。

長榮航空1991年11月2日首創世界紀錄，同時引進2架波音747-400型全客機，空機先後降落在當時未更名的中正機場，正式加入長榮航空遠程航線的營運陣容，也成為長程線的主力機種，機隊服務時間長達近27年。

長榮航空前先後總共引進18架波音747-400型機，包括5架全客機，10架客貨機（COMBI），及3架全貨機。後期有2架全客機以及4架客貨機，因應輸運需求改裝成全貨機，6月4日退役的編號B-16407號機就是改裝後的全貨機。

有「空中女王」之稱的747配置4具發動機，航空貨運需求暢旺，尤其是筆記型電腦等電子產品，必須快速地運到市場銷售。長榮航空以波音747機隊並搭配麥道MD-11型機隊提供充足的航空貨物運載能量，長榮航空的貨運營收有一段時間高於客運收入，成為金雞母。

全球航空公司航機設計趨勢走向雙發動機化，以省油設計為主，長榮航空2017年起陸續引進5架波音777-200型全貨機接替波音747型機服勤，目前已經全數到位。

「空中女王」退役後，長榮航空旗下波音777、波音787、空中巴士A330、空中巴士A321等4個機隊，全部都是雙發動機配置，更節省燃油消耗，在油價居高不下的趨勢下，可以有效降低營運成本。

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