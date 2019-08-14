香港人毆打中國人？ 王丹：中國製造鎮壓藉口

2019-08-14 12:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港反送中示威升級，12日在香港機場發起「警察還眼」行動，示威者在機場發現一名男子持有中國護照，且帶有「我愛警察」的T恤，被包圍毆打、索帶綁手，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文證實，該名被索帶綁手的男子為記者付國豪。對此，中國民運人士王丹表示，現在中共故技重施，派一些人用苦肉計，為之後可能的鎮壓製造藉口。

王丹表示，1989年六四前夕，中共就曾經把一輛破舊的軍車丟棄在長安街上，然後把上車檢查的民眾誣指為「搶奪軍車，準備暴亂」，為六四開槍製造口實。

王丹指出，現在中共故技重施，派一些人用苦肉計，故意挑釁示威民眾，拍下被毆打照片，在中國民眾中製造「香港人毆打中國人」的假新聞，也是為以後可能的鎮壓製造口實。

王丹說，他以一個過來人，一看就知道中共要幹什麼。因此在這裡誠懇呼籲香港示威者：「對於故意挑釁的人，不理他們便是，讓他們自我表演，把他們當空氣就好。」

同時他也要呼籲外界一定要明辨是非：第一，我們要相信示威者的理性，相信他們不會無緣無故暴力攻擊無辜者。正常人都不可能自己給自己入罪。

第二，我們一定要知道，很多暴力衝突，其實是中共派人假裝成示威者所為。這方面，他們是慣犯。

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