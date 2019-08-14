中國記者公安遭毆 王丹：六四就用過...中共挑釁製造口實

2019-08-14 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議警方暴力行動，香港民眾連兩日在機場集會，昨（13）晚傳出一名中國公安假扮示威者而遭港民毆打，另有一中國官媒旗下的記者也遭港民綁手，讓香港民眾昨晚示威行動背負罵名，對此，中國民運人士王丹表示，中共派人用苦肉計，故意挑釁示威民眾，為以後可能的鎮壓製造口實，他呼籲香港示威者：對於故意挑釁的人，不理他們。

「環球時報」總編輯胡錫進在微博發文譴責昨日香港示威者的行為，對此，王丹今發文表示，1989年六四前夕，中共就曾經把一輛破舊的軍車丟棄在長安街上，然後把上車檢查的民眾誣指為「搶奪軍車，準備暴亂」，為六四開槍製造口實。

他認為，現在中共故技重施，派一些人用苦肉計，故意挑釁示威民眾，拍下被毆打照片，在中國民眾中製造「香港人毆打中國人」的假新聞，也是為以後可能的鎮壓製造口實。王丹強調指稱，他一個過來人，一看就知道中共要幹什麼，因此在這裡呼籲香港示威者：對於故意挑釁的人，不理他們便是，讓他們自我表演，把他們當空氣就好。

此外，王丹也同時呼籲外界，要明辨是非；他指出，要相信示威者的理性，相信他們不會無緣無故暴力攻擊無辜者。正常人都不可能自己給自己入罪。王丹強調，很多暴力衝突，其實是中共派人假裝成示威者所為，這方面，他們是慣犯。

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