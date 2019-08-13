反送中》台灣專家打臉港警︰過期催淚彈應禁用

2019-08-13 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方昨日（12日）記者會上首次承認，確實有使用過期的催淚彈，警務處助理處長麥展豪表示，催淚彈過期只會影響發射的成功機率，而不會對公眾構成更大危險。有香港媒體報導，針對過期催淚彈的危險性詢問台灣、美國專家意見，台灣警官陳建宏認為，催淚彈「可能因過期而產生化學變化，導致毒性更強或是有燃燒風險」的可能，建議港警應禁止使用和銷毀。

根據《香港01》報導，警務處助理處長麥展豪昨日在記者會上承認有使用過過期催淚彈，至於警方迄今用了多少枚，最舊的催淚彈過期多久，麥展豪表示並無掌握相關數據。而警方會不會繼續使用過期催淚彈，麥展豪表示，警方會作出檢視後再決定。

報導指出，對於過期催淚彈是否對人體有負面影響，香港大學理學院講師麥嘉慧指出，化學物質會因為存放時間、溫度和濕度，變得相對不穩定或失效，存放較久的CS催淚劑遇熱時，可能因不穩定而釋出較多的氰化物氣體。但她亦指出，另一可能性是過期催淚彈因加熱較差，因而釋放的刺激性化合物及其他毒氣，便會比一般的催淚彈少。

美國資深防暴及鑑證科警官懷恩特（Rick Wyant）則指出，過期催淚煙的刺激性會減弱，而較難發揮驅散群眾的效用，但發射時會出現較多火花。

而台灣警官陳建宏認為，過期催淚彈的煙霧刺激性會較低，但內部其他化合物仍可能產生化學變化，導致毒性更強或是有燃燒風險，因此在不確定其負面影響的情況下，過期催淚彈應被禁止使用和銷毀。

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