811警民衝突後首出面 林鄭月娥：香港已現「五勞七傷」...

2019-08-13 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續進行，因申請遭請方駁回，示威者前天發動「自由行」，未料當晚卻傳出警察在地鐵葵芳、太古兩站內發射催淚彈，並追打逮捕民眾，尖沙咀另有一名女子眼睛中彈，恐將永久失明且毀容，引爆港人怒火，昨日塞爆香港國際機場要「黑警還眼」。對此，特首林鄭月娥今天上午也出面回應。

綜合媒體報導，林鄭表示，過去一週香港的危險情況令她擔憂，並稱不僅有人藉「自由正義」進行大量違法行徑、目無法紀，也有人為摧毀法治，大規模攻擊法治機關。

報導表示，林鄭指出，香港已現「五勞七傷」，復原需長時間，呼籲大眾放下歧見、穩定情緒，還哽咽反問「是否忍心把香港推落去粉身碎骨的深淵」。

報導指出，林鄭提到，目前唯一要做的，是「反抗暴力」、維護法治恢復秩序，當一切平靜後，真誠對話、修補撕裂和重建社會和諧將開始。

報導提到，林鄭提及，對於衝突中的受傷人士，她感到十分心痛，並稱方便時很願意去探望該名被爆眼的女子，而警方已呼籲、希望其報案讓警查出真相。

報導提及，林鄭自稱不會直接指示港警行動的執行，並指警方已說明是在特殊情形下，當天是要監察找出極端暴力者，不能認為「警方做了不對的事」；至於在地鐵站發射催淚彈，林鄭又以「特殊情況」形容，警方當下得維護法治與市民安全，期盼眾人了解港警的為難。

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