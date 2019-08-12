新疆基督徒關進再教育營 政府人員入住家中監控家屬...

2019-08-12 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中共新疆再教育營惡名昭彰，罔顧人權，向來關心中國宗教自由及人權狀況的雜誌《寒冬》今天踢爆，表示不只新疆穆斯林遭當局高壓管制，其他不少社會團體也遭受同樣對待，像是「全能神教會」的基督徒也是當局重點打壓對象之一，只要有該教會基督徒被抓，其家屬也會遭到當局嚴密監視、洗腦，且無從打聽被捕家人的消息...

據《寒冬》雜誌分享內容指出，新疆地區全能神教會是中國中國受迫害最嚴重的宗教團體，該教會近年有越來越多基督徒被關進再教育營，「一旦基督徒被關進教育轉化營，其家屬不僅很難獲知其消息，並且也會受到威脅恐嚇，基本權利和人格遭當局踐踏。」

《寒冬》表示，這些被捕基督徒的家屬很難打聽到受害者的消息，甚至有警方威脅家屬「最好不要去找，找了對你沒有好處。」他們（家屬）不但沒有知情權，自身也會受到當局嚴密監控，甚至有政府人員會以「安撫家屬」之名入住其家中，監視家屬的一舉一動，且隨時會有人來家裡調查其他家庭成員的宗教信仰，全程都會被記錄下來。

《寒冬》指出，當局沿用打壓穆斯林的模式，將這些被捕基督徒家屬分成「一般戶」和「不放心戶」，當局會採評分制度管控這些家屬，威脅評分高低將影響那些被捕家人的生活，且會強制家屬接受「學習」，主要內容是憲法及陳全國（新疆黨委書記）的講話。

就有家屬沉痛控訴：「政府把人逼得無路可走，沒有一點兒人權自由...」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法