反送中》和北京同調？女子遭爆眼 港警辯稱：可能有鋼珠

2019-08-12 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中運動」昨（11）夜驚傳女子遭港警近距離正面開槍，布袋彈穿透眼罩造成右眼球爆裂，恐永久失明。對此，今（12）日香港警務處助理處長麥展豪召開記者會表示，目前未掌握足夠資料，現場「可能有其他武器」，他說：「到底是布袋彈？到底是鋼珠？我們要進一步理解（瞭解）。」

綜合媒體報導，香港「反送中運動」延燒，昨（11）日「自由行」晚間驚傳女子遭警方布袋彈近距離正面擊中，當場右眼球爆裂血流如注。對此，香港警方今日召開記者會，表示目前未掌握足夠資料，不確定女子受傷原因。

香港警務處助理處長麥展豪表示：「我沒說過一定不是（警方造成傷害），目前未掌握足夠資料，現場可能有其他武器，到底是布袋彈？到底是鋼珠？我們要進一步理解。」他也表示，網路上流傳的現場照片還須檢驗真實性，如果受傷女士願意提供資料，警方將非常樂意跟進。

港媒指出，該名女子其實是一名急救人員（First Aid, FA），當時多方記者、攝影師皆有記錄女子受傷的現場畫面，且有香港記者串聯願意證明受害者是遭警方布袋彈擊中。

據悉，根據香港專頁「SocREC社會紀錄頻道」照片資料顯示，可以明顯看到有布袋彈穿透眼罩，卡在裂口中的樣子，香港警方若試圖與中國央視的「豬隊友」鋼珠誤傷說同調，恐怕只會令香港市民更加憤怒。

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