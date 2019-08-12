真人版型男飛行日記！ 他受封「神級VIP」 飛行里程破紀錄

2019-08-12 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國有位65歲男子斯圖克（Tom Stuker），從16歲便開始搭乘飛機，之後由於工作的關係，要經常往返於美、亞、歐三地，還曾經一年有250天都在搭飛機。在今年7月，斯圖克已經累積了超過2100萬英里（約3379萬公里）的里程數，因此被美國聯合航空封為「神級VIP」（VVVIP），其累積的飛行里程甚至能夠繞地球好幾百圈，創下了飛航的世界紀錄。

根據英國《每日電訊報》報導，斯圖克受封神級VIP後，不僅擁有專屬的登機門，到VIP室食物和水療全都免費，航空公司甚至有架以他的名字命名的波音747。免費升等頭等艙對斯圖克已是基本待遇，他有一支能直接聯絡航空公司的專線號碼，還可以要求航空公司派專車來接他趕搭飛機。

作為美聯航首位達到飛航2100萬英里的旅客，斯圖克的「神級VIP待遇」固然令人稱羨，但他的「型男飛行日誌」也遭人批評，由於其瘋狂搭機而造成全球暖化，斯圖克則對此表示，「不管我有沒有搭乘，班機都會照樣飛航，搭機旅行這件事，並不是造成地球暖化的最大原因」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法