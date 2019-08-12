美賓州民宅火災慘案 5幼童遭燒死

2019-08-12 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州伊利市（Erie）一間民宅，於當地時間11日凌晨1時15分許（台灣時間11日下午1時15分）發生火災，有5名幼童在火場內被燒死。

據《路透》報導，該住所是一間日托中心服務商的所在地，死者中有4名兒童是跟著徹夜工作的父母留在民宅裡，但尚無法確認民宅平時是否也作為日托中心使用。

這4名兒童為兄弟姊妹，包含2個女童與2個男童，年齡分別為8歲、6歲、4歲和10個月大，另名罹難幼童的身分則未揭露，另有1名成人在火災後送醫治療。。

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