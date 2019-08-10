俄火箭測試爆炸官方疑掩飾核災 傷者曝：曾看見彩色蘑菇雲

2019-08-10 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯阿漢格斯克區（Arkhangelsk）一座軍事基地8日發生爆炸事故，俄官方至今仍未透露更多細節；同時，爆炸附近城市，原本發布當地輻射值異常的訊息遭到緊急撤下，甚至傳出有人看到爆炸後相關醫療團隊採取核生化防護措施，種種消息讓民眾懷疑政府隱瞞核災，當地居民甚至衝入藥局搶購能抑制輻射的醫用碘片。

綜合外媒報導，爆炸發生在阿漢格斯克區一處軍事基地，當時正在測試以同位素為動力的火箭引擎，疑似因為操作不當才導致爆炸，但俄國國防部對細節閉口不談，僅對外聲稱「沒有造成任何有害化學物質的釋放」、「大氣輻射值並沒有改變」，甚至下架鄰近城市北德文斯克市（Severodvinsk）的輻射值異常回報。而該則下架的聲明內容原本寫道，在爆炸後，當地輻射指數飆升約20倍，約40分鐘後才恢復平常數值。

儘管飆升後的數值也不足以誘發輻射疾病，但鄰近地區居民都非常害怕車諾比事件重演，紛紛前往藥局搶購可抑制輻射暴露效應的醫學用碘片，造成多家藥局已經缺貨。

其中一名在爆炸中受傷的員工表示，當下發生了一次大爆炸，他看到一個非常亮的彩色半球（蘑菇雲），他被衝擊到直接撞上門，最後整個人都飛了起來；據俄相關部門指出，爆炸發生處附近的居民都已經撤離，許多人都正和親戚住在一起避難。

目前不僅有俄有關單位指出，事發後鄰近的輻射值飆升至正常值的20倍，已經有俄媒指出，傷者被送往聯邦生物物理中心（專門研究輻射損傷的機構）進行治療，所有出入該地區的調查人員及設備都採取核生化防護措施，不僅穿著防護衣、連救護車也都裹上薄膜，外界不禁開始懷疑，俄政府是否故意掩蓋此次核災的真相？

究竟此次爆炸輻射為什麼會升高？據俄羅斯國家核能公司今（10）日證實，爆炸事故當下正在研究「同位素」動力系統，但一樣未說明此系統用途，有媒體則猜測此系統可能用於俄國近期秘密研製的「鋯石」超音速飛彈（Zircon hypersonic missile）。

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