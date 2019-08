美廉航驚見「偷渡客」！蝙蝠潛進機艙全機都傻眼

2019-08-09 23:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國廉航「精神航空公司(Spirit Airlines)」,上月31日驚傳出現一架「蝙蝠飛機」,在飛往紐澤西州紐華克(Newark)航班上,機艙內突然產生一陣騷動,竟是一隻蝙蝠在乘客頭上飛來飛去,引起尖叫聲四起,不僅空服員看傻眼,還有女乘客受到驚嚇後躲進廁所。

綜合外媒報導,蝙蝠在騷動後便被關進廁所裡,直到降落才由動保人員帶下飛機。對於這起蝙蝠亂入機內的意外,航空公司發言人聲稱,蝙蝠應該是在機組人員進行夜間維修時,飛進機艙躲到行李架裡,而該航班沒有乘客受傷,包含蝙蝠在內,飛機事後已清查過並全面消毒。

經過一趟空中驚魂,許多乘客事後都表示,以後不會考慮再搭那家航空公司;另外,深夜脫口秀主持人史蒂芬.荷伯(Stephen Colbert),也對這起「蝙蝠意外」在網上發表看法,「真不敢相信飛機上會出現蝙蝠,我只知道美國有很多跳機的非法移民。」

I can’t believe there was a bat on a Spirit Airlines flight. I’ve only ever seen raccoons.