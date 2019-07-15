美國大搜捕非法移民 1男向移民監獄丟燃燒彈被警多槍擊斃

2019-07-15 08:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國移民及海關執法局（ICE）今天在全美10個重大城市大搜捕非法移民，這項大搜捕行動已引起多起抗議，多個城市都爆發遊行示威，而本月13日有1名男子向華盛頓州塔科馬市一個非法移民拘留中心丟擲燃燒彈，跟警方爆發槍戰後身中多槍死亡；被稱是搜捕行動的「第一滴血」。

綜合媒體報導，這名男子的行凶動機為何？引發多方議論，其中一項指他是左翼恐怖分子採取的「自殺式」攻擊，不過警方正在調查。

在這名男子行凶前的6小時，塔科馬西北拘留中心外邊剛舉行過一場探討非法移民問題討論會，以致被懷疑，范斯普朗森攻擊的目標很可能是遺返非法移民的巴士。

美國總統川普於本月12日證實，將對被裁定尚未定遣返的非法移民展開大搜捕，本月14日（台灣時間今日）即展開行動，而在13日凌晨，一名69歲男子范斯普朗森（Willem Van Spronsen），闖入塔科馬西北拘留中心，並丟擲燃燒彈，準備燃燒大型丙烷罐以燒掉整個拘留中心，不過來不及成功就被到場的警察開槍擊斃，警方隨即封鎖現場進行調查。

這座塔科馬西北拘留中心由ICE管轄，但由私人機構營運，可收容1575人，是全美其中一個大型非法移民監獄。

美國這次對非法移民的大搜捕行動，主要是針對亞特蘭大、巴爾的摩、芝加哥、丹佛、休士頓、洛杉磯、邁阿密、紐奧良、紐約、舊金山等10個主要大城展開，被鎖定非法移民約2000人，不過，也引發多起抗議。而之前，已有逾百萬移民接獲移民法庭的驅逐令，其中，最大宗來自墨西哥約40萬人、其次是中美洲21萬人、第三名則是中國8.4萬人。

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