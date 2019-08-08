反送中》香港留學生支持反送中 中國：反對港獨

2019-08-08 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕上個月澳洲與紐西蘭的大學，都分別發生支持反送中的香港學生和中國學生發生衝突的事件，紐澳兩國皆表示不會讓外國干預言論自由，中國外交部將香港學生的行為視為「港獨」，今（8日）表示紐澳的做法皆干涉中國內政，並支持中國學生的「愛國行為」，反對香港學生的反華分裂活動。

上個月24日，十幾名香港學生在澳洲昆士蘭大學（Queensland）舉行反送中集會，逾2百名中國學生前往圍觀，最後雙方發生口角與肢體衝突，直到警方與學校保全人員到場維安才疏散雙方人群。隔日中國駐布里斯本總領事館表示，肯定中國留學生的「愛國行為」，澳洲外交部則警告，不會容忍外國干預澳洲國內的言論自由。

紐西蘭奧克蘭大學（Auckland）29日1名香港學生在校內維護連儂牆時，遭3名中國學生攻擊，中國駐奧克蘭總領事稱讚這是「自發性的愛國主義」，紐西蘭警方則已介入調查，外交部也會見中國代表，強調紐西蘭重視言論自由，不會讓外國政府干預學術自由。

中國外交部今日在例行記者會中表示，澳洲昆士蘭大學在24日發生反華分裂活動，引發大陸與香港的中國留學生抗議，中國駐布里斯本總領事館的聲明內容全面、準確、無可指謫。對於紐西蘭奧克蘭大學的問題，則說明中國駐奧克蘭總領事是公開澄清事實，完全是正常履職。

中國外交部指出，近日昆士蘭大學與奧克蘭大學都有極少數有心人士宣揚「港獨」，說明澳洲有人為發表港獨等煽動性言論的人撐腰，干涉中國內政，而對於外媒質疑中國透過留學生干涉澳洲內政的說法，表示這純屬造謠抹黑；而對於紐西蘭的事件，則希望該國個別人士摒棄雙重標準，停止以言論自由為名，縱容港獨份子的分裂活動。

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