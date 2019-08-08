中共3大官媒鼓吹︰港人愛國人士「挺身而出、止暴制亂」

2019-08-08 13:58

〔中央社〕中國港澳辦昨天宣布，若香港失控，北京將依法介入。中共3大官媒發出評論，指香港抗爭是「黑色恐怖」，「愛國愛港」人士已站在「鬥爭」前線，要港人「挺身而出、止暴制亂」。

香港自6月爆發反修訂逃犯條例運動以來，反修例支持者多次與警察爆發衝突，而且衝突日益升級。

人民日報今天在頭版刊登題為「愛國愛港是香港社會主流」的評論員文章，提及香港「壓倒一切的急迫任務是止暴制亂，制止以700多萬香港市民的穩定生活和香港的發展前途為代價的禍港、亂港、毀港行為」，並要求「愛國愛港力量發揮維護香港社會穩定的中流砥柱作用」。

文章並稱，在反修例「風波」中，「愛國愛港力量無畏無懼、挺身而出，以各種方式紛紛站到『鬥爭』的最前線，是維護法治、反對暴力、恢復社會穩定的中堅力量」。

新華社昨天深夜則刊發「新華時評：團結一致 止暴制亂」一文，定調香港反對派為「黑色恐怖」，要求「香港各階層、各界別的廣大市民團結一致，用良知、正義、行動守護家園，止暴制亂、恢復秩序」。

文章還說：「在當前非常時期，猶豫、觀望、抱怨甚至投機於事無補。香港要自救，必須靠廣大熱愛家園的香港市民團結一致、積極行動，勇敢地站出來向暴力犯罪說『不』，向踐踏法治的行為說『不』，向暴徒及亂港勢力說『不』。」

中國中央電視台昨晚的「新聞聯播」，則刊播題為「止暴制亂 恢復秩序」的快評，要求「廣大愛國愛港的同胞們要無畏無懼、挺身而出，以更加有力的行動堅定地支持林鄭月娥行政長官帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法、果斷執法，對暴力違法絕不手軟，用良知、正氣、行動守護香港」。

中國國務院港澳事務辦公室主任張曉明昨天在深圳出席香港局勢座談會時提到，如果局勢進一步惡化，出現香港特別行政區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管。按照基本法規定，中央有「足夠多的辦法、足夠強大的力量」迅速平息可能出現的各種動亂。

這是北京官員首次就北京方面是否介入這場運動，作出比較明確的表態。

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