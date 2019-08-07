台灣女生覺得無傷大雅...這11件事日本女孩卻「絕對不做」

2019-08-07 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕外界對日本女生的印象往往是溫柔端莊、舉止優雅；而會有這樣的印象，可能與她們日常的行為習慣有關。知名日本旅遊網站列出了11項「日本女孩不會做的事情」，只見許多台灣、韓國等亞洲地區女生也許習慣做，卻被日本女生認為「非常丟人」或「非常失禮」。更可看出日本女生與眾不同。

日本旅遊網站「LIVE JAPAN」近日發表文章，列出11件日本女生不會做的事情：

一、絕對不可能素顏在路上：

日本社會「潛規則」，日本女生只要出門或和別人見面，從服儀到髮妝，一定要到最佳狀態；以日本上班族來說，化妝的比例更高達100％！

二、不會在公共場合化妝：

許多女生認為，在公共場合化妝非常沒有禮貌，化妝品味道或是粉塵會影響環境，同時也認為「本來就該化好妝才出門」。因此日本不少百貨公司也設有化妝室，供女生安心補妝。

三、很少穿細肩帶小背心出門：

雖然日本天氣平均不若台灣炎熱，但還偶爾還是會有令人受不了的大熱天。不過相較許多台灣女生喜歡直接穿著背心、細肩帶就出門，日本女生認為，這就像穿著內衣或比基尼在路上行走一樣，非常令人害羞。因此在日本，也非常少看到有女性只穿著背心、短褲，就在街上走動。

四、絕對不一個人在公共場合自拍：

日本人非常在意他人的眼光，害怕在公眾場合自拍會被認為「像大嬸一樣」；另外，對低調、害怕會吸引旁人目光的日本人來說，在外自己對著鏡頭微笑擺POSE，是非常不可思議的事情。

五、不會穿睡衣出門：

即便在其他國家，許多女生也不能接受穿著睡衣外出。不過在日本，不穿睡衣出門的原因可分作兩層面。第一，認為睡衣是睡覺時才穿著的衣服，不願被別人看到穿著睡衣的模樣；第二，大部份日本女生基於衛生考量，認為睡衣純粹就是睡覺時才會穿的。部分日本女生甚至會把衣服分成外出、居家、睡衣三種類型，十分講究。

六、內衣褲不會曬在外面：

許多獨自居住的日本女生，為了避免衣物遭竊，甚至害怕透露自己是「獨居女子」的訊息引起色狼覬覦，而會避免將貼身私人衣物曬在門外，甚至故意放幾件男性衣物；另外，大部分女生也認為，內衣褲是私人衣物，本來就不該讓人看見。

七、就算是閨密也不會牽手：

台灣女生若感情要好，朋友間常常親密地勾手、牽手，不過在日本卻不會這樣，據推測可能怕是被認為「一對」。由此也可看見，日本人非常在意周遭人的眼光。

八、不會讓男友幫忙拿包包：

雖然還是會看到日本女生的男友幫忙提著包包的情形，不過許多女生認為，這種行為一點都不帥氣，反而很「娘」。就算自己的包包很重，也會忍耐盡量自己拿。此外，日本已婚、掌握家中經濟權的女生，在外也會幫另一半做足面子，譬如在外吃飯時，會塞錢給男生，讓他去付帳。

九、一定會除毛：

日本女生非常在意毛髮整潔，幾乎所有女生都會清潔、修整腋毛、鼻毛、眉毛，在夏天由於會穿著短褲、短袖，日本女生更會仔細整理手臂及腿部的毛髮；夏天時，電車上也會看到許多脫毛醫美中心的廣告。

十、不留黑色長髮：

許多男生熱愛的「黑、長、直」髮型，並不廣受日本女生的歡迎。許多女生一上大學解除髮禁後，就會立刻將頭髮染、燙擺脫束縛。一般來說，女生會以藝人（例如新垣結衣的短髮）作為模仿目標，通常兩、三個月就會去美髮店整理一次。

十一、一定會穿襪子：

在台灣街上，時常可見女生穿著拖鞋、涼鞋，露出腳趾。不過在日本，即便穿著涼鞋，大部分的女生還是會穿上絲襪，或其他各式各樣的襪子。因為日本人從小就被教育，不穿襪子是一件非常沒有衛生的行為。

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