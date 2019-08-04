反送中》萬人集會港島西 教授：為世界抗拒中共（不斷更新）

2019-08-04 18:50

首次上稿 17:57

更新時間 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午港人在將軍澳舉辦遊行，傍晚5點在位於香港島西北方接力舉辦「港島西集會」。原定的遊行由於遭到香港警方反對，所以改為在卑路乍灣公園進行集會。警方發出的不反對通知書指集會可至晚間9點。傍晚6點，卑路乍灣公園已有上萬人參與集會。

【18:22】根據「立場新聞」報導，有市民在民建聯議員張國鈞位於西環的辦事處外，貼上呼籲罷工的文宣。而中聯辦正門外有2公尺高的水馬，以及配有盾牌、警棍的軍裝警員在附近戒備。

【18:09】根據「香港01」報導，港大社會工作及行政學系教授何式凝指出，為被捕的抗爭者提供義務律師，是因為「我們所做的，不是為我們個人，而是為了所有家人、港人、下一代。」她表示，有人說社運活動不能針對中共，否則就是破壞一國兩制，但她說，「我們的行動是為了全世界抗拒中共政權的世界公民。」

【17:55】根據「香港01」報導，有銀髮族長者發言時，先邀請集會人士起立，他表示，「自從《逃犯條例》修訂以來，香港人都已經站起來了。」他又指，未來的日子，港人會繼續站起來。另一位，銀髮族長者表示，日前在家中廚房發現有毒蛇，但自己因近日警方的所作所為而畏於報警，報警後又要把家裡全部的黑色衣服收起來，「警察來的時候，我沒有仇恨的情緒。雖然警察打人，我們會很生氣。」

【17:28】根據「香港01」報導，有中學生發言表示，這場運動「逼人成長」，從5月至今他已參與逾800小時，也見識了什麼是「真正的香港人」。該生指出，特首林鄭月娥的競選口號「we connect（我們連結）」，但上任2年卻不見與青年「connect」，但是這次反《逃犯條例》運動真正促使讓大家「we connect」。

【17:10】根據「香港01」報導，港島西集會申請人向政府及中聯辦重申五大訴求，包括撤回修訂《逃犯條例》；釋放所有被捕義士，設立獨立調查委員會，徹查警方行為；撤回暴動定性，及落實雙普選。

【17:08】根據「香港電台網站」報導，有中學生在卑路乍街公園附近設置物資站，提供集會人士物資。有中學生表示，他擔心核心價值以及程序正義的問題，並且憂慮警察是否真的可以奉公執勤。

【17:05】根據「香港01」報導，集會正式開始，發起人之一鄺小姐發言時表示，向來參與集會的西環街坊表示感謝。鄺小姐表示，自己是普通市民，喜歡安定生活，但要站出來的原因是被政權迫出。

【16:48】根據「USP社媒」報導，參加集會者已經坐滿公園廣場以及草地。

【16:15】根據「立場新聞」報導，卑路乍街公園附近，已有商戶及投注站關門，並用塑膠袋將監視器包起來，也有商場將入口上鎖。

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