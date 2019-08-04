反送中》港人8/5罷工 8區集會與不合作運動同時登場

2019-08-04 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾將於週一（5日）進行「全港大三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，並有8個區域發起集會，此外亦有部分網友號召發起各式不合作運動。據了解，目前已有至少1.4萬人響應罷工，香港警方也已批准其中3區集會。

香港8個區域辦集會 迪士尼也響應

綜合香港媒體報導，港人5日將於香港境內7個區域發起集會，目前香港警方已經批准金鐘、黃大仙、屯門等3區集會，旺角、大埔、沙田等3區正與申請人溝通中。荃灣區集會組織者則說，不打算向警方申請，僅呼籲民眾自發去「賞花賞樹思考未來」，警方表示會密切留意情況。

此外，香港迪士尼樂園所在的大嶼山區域亦將可能有罷工及集會行動。香港職工會聯盟（職工盟）主席吳敏兒表示，迪士尼工會已經呼籲會員罷工，並將迪士尼大門廣場設置成為第8個集會區，目前暫無管理階層反對，但不清楚是否向警方申請。

罷工至少1.4萬人參與 網友再發起不合作運動

同樣將於5日進行的三罷行動，發起人於昨（3）日召開記者會表示，已經收到來自24個領域、至少1.4萬人連署支持罷工。亦有多個店家宣布當天將一起罷市，部分店家表示這是「最廉價的表態」，「當然最好是政府部門員工也響應」。

部份香港網友也趁機在網路上呼籲進行不合作運動，包含在馬路上「練習駕駛」、隧道內佯裝車禍、阻礙港鐵車門關閉等等。香港警方對此表示遺憾，強調這些行為可能違法，呼籲市民和平理性表達訴求。

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