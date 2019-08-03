警察人牆前從容宣讀憲法 俄國17歲女孩成反抗普廷象徵

2019-08-03 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯將於今年9月舉行莫斯科議會選舉，但因當局禁止反對派人士參加引發不滿，上週六（7月27日）就爆發大規模示威抗議，警方也當場逮捕了1047名示威者。其中一名年僅17歲的小女孩格外引人注意，小小年紀的她不畏鎮暴警察當前，還靜靜的宣讀憲法宣示人民享有示威權利，這個畫面近日瘋傳網路，為人熱議。

綜合外媒報導，俄羅斯當局將於下月8日選出聖彼得堡市等16個地區的地方長官、14個地區和莫斯科的市議會，和21個城市的市政委員會。但因為俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）所支持的候選人遭莫斯科選委會認定連署書數量未達門檻，以致大部分反對派參選人都無法參加議會選舉，導致莫斯科接連爆發數場示威抗議。

而上月27日的示威行動，被警方控是非法集會，進行武力清場，當場逮捕了1074人。而被捕的包括一名剛從高中畢業的17歲女孩米賽克（Olga Misik），抗議行動中只見她毫不畏懼近身威脅的鎮暴部隊，神色從容的坐在地上朗讀俄國憲法第31條：「俄羅斯聯邦公民有權在沒有武器的情況下和平聚集，舉行集會，會議和示威遊行，遊行並派出糾察隊。」

米賽克向俄羅斯獨立新聞網《Meduza》表示自己只是想提醒這些鎮暴警察，集結在這抗議的人們沒有武器，只想要以和平的方式表達訴求，並指控警方武力清場的形為是非法的！米賽克也表示，自己當時宣讀完憲法以後，人們忽然沉默了一陣，接著響起如雷掌聲，這段畫面也被旁人記錄下來分享到推特，近日造成瘋傳，讓米賽克成為俄羅斯人站起來反抗普廷（Vladimir Putin）政權的象徵。

事後米賽克被拘禁一天就放了出來，但下個月還得因參與未事先申請集會的罪名出庭。

What a brave & inspiring young woman. Olga is a true patriot & offers hope for those who dream of a free Russia. #OlgaMisikhttps://t.co/NLXxTrsI1H — Guy Verhofstadt （@guyverhofstadt） 2019年8月2日

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