警察人牆前從容宣讀憲法 俄國17歲女孩成反抗普廷象徵

2019-08-03 20:09

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯將於今年9月舉行莫斯科議會選舉,但因當局禁止反對派人士參加引發不滿,上週六(7月27日)就爆發大規模示威抗議,警方也當場逮捕了1047名示威者。其中一名年僅17歲的小女孩格外引人注意,小小年紀的她不畏鎮暴警察當前,還靜靜的宣讀憲法宣示人民享有示威權利,這個畫面近日瘋傳網路,為人熱議。

綜合外媒報導,俄羅斯當局將於下月8日選出聖彼得堡市等16個地區的地方長官、14個地區和莫斯科的市議會,和21個城市的市政委員會。但因為俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼(Alexei Navalny)所支持的候選人遭莫斯科選委會認定連署書數量未達門檻,以致大部分反對派參選人都無法參加議會選舉,導致莫斯科接連爆發數場示威抗議。

而上月27日的示威行動,被警方控是非法集會,進行武力清場,當場逮捕了1074人。而被捕的包括一名剛從高中畢業的17歲女孩米賽克(Olga Misik),抗議行動中只見她毫不畏懼近身威脅的鎮暴部隊,神色從容的坐在地上朗讀俄國憲法第31條:「俄羅斯聯邦公民有權在沒有武器的情況下和平聚集,舉行集會,會議和示威遊行,遊行並派出糾察隊。」

米賽克向俄羅斯獨立新聞網《Meduza》表示自己只是想提醒這些鎮暴警察,集結在這抗議的人們沒有武器,只想要以和平的方式表達訴求,並指控警方武力清場的形為是非法的!米賽克也表示,自己當時宣讀完憲法以後,人們忽然沉默了一陣,接著響起如雷掌聲,這段畫面也被旁人記錄下來分享到推特,近日造成瘋傳,讓米賽克成為俄羅斯人站起來反抗普廷(Vladimir Putin)政權的象徵。

事後米賽克被拘禁一天就放了出來,但下個月還得因參與未事先申請集會的罪名出庭。

What a brave & inspiring young woman. Olga is a true patriot & offers hope for those who dream of a free Russia. #OlgaMisikhttps://t.co/NLXxTrsI1H