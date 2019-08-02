中非調查：中企開採金礦 造成河流嚴重汞污染

2019-08-02 01:08

〔即時新聞／綜合報導〕中非共和國擁有豐富的自然資源，中國企業也進駐開採礦產，但有調查發現，中國4家公司在當地的金礦開採業務，已經造成河水嚴重汞污染，呼籲當局終止開採行動。

法國國際廣播電台（rfi） 1日報導，中國4家公司今年2月開始在中非共和國北部博祖姆（Bozoum）地區開採金礦，卻引發河川污染疑雲，當地民眾憂心忡忡，在政府和聯合國教科文組織的支持下，由首都班基的拉弗塞爾科學實驗室於6月展開調查。

結果顯示，4家中國公司在當地進行金礦開採，已造成附近瓦姆河（Ouham）的汞濃度過高，比正常標準值高出4-26倍，「汞污染並沒有在施工地的上游出現，這種毒性極強的重金屬污染只能是來自於金礦開採」。

上月13日，中非共和國對這4家公司發起國會調查，據《法新社》報導，國會委員會發表的一份報告顯示，這些公司被控造成「生態災難」、「污染河川」，「公共衛生受到威脅」。

該委員會親自探訪博祖姆地區也發現，附近漁村的死亡率上升、乾淨的飲用水減少，財務會計也疑似出現違規行為，擔心中非共和國的礦產資源因某些官員的共謀行徑而被浪費。

rfi指出，報告呼籲當局終止中國公司開採金礦。中方代表則否認在採礦選金過程中使用汞。

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