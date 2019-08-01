德州煉油廠爆炸起火 烈焰沖天釀66人傷

2019-08-01 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州今上午驚傳位於德州海灣城的煉油廠發生爆炸並起火，該煉油廠隸屬於石油業巨擘埃克森美孚公司（Exxon Mobil），這起事故造成66人受傷，當地居民也被要求避難小時。

號稱全球最大石油公司之一的石油業巨擘埃克森美孚公司今上午驚傳其位於德州海灣城的煉油廠爆炸起火，大火從廠內生產聚丙烯材料的單位竄出，導致66名員工及承包商受傷，當局也立刻派出大批消防車全面灌救，並要求居民留在家中避難。

據該公司經理鄧肯（Jason Duncan）指出，多數人的傷勢屬於一級燒傷的輕傷，沒有生命危險，並已送往當地醫院接受治療。發言人諾丁（Sarah Nordin）則指出，火災

位於休士頓東方約40公里處。公司網站形容該處是全世界最大的煉油和石油化學廠區之一。

外媒報導提到，市府官員事後透過推特表示，就地避難的警報已經取消，空氣品質檢測未達「任何令人憂慮的程度」不過這並非該處煉油廠首次發生火警，早在今年3月就爆出發生火警，當時雖然幾小時內就撲滅火勢，但事後當地官員說，大火造成有毒氣體外洩8天，埃克森美孚則因違反聯邦清潔空氣法規、吃上官司。

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