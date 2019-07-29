英召開「五眼聯盟」會議 5大國談網路科技威脅

2019-07-29 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國今（29）日起召開「五眼聯盟」會議，英、美、加、澳、紐等5國代表，將進行一系列的情資會談，主題著重於網路威脅，範圍囊括政治駭客至兒童情色的預防。

據《路透》報導，英國新上任的內政大臣巴特爾（Priti Patel）將負責主辦本次五眼聯盟（Five Eyes）會議，美、英、紐、澳、加等5會員國代表，將前往英國參與會談。

巴特爾對外發表聲明表示，本次議程將著重於網路安全、加密以及線上威脅。她說：「英國在國家安全以及兒童保護的表現是世界的領頭羊，我們決心與盟友合作，突破共同面臨的挑戰。」

據巴特爾說法，未來數日各會員國將會在圓桌會議上討論「如何防治網路上的兒少色情」，將邀請Facebook、Google和微軟（Microsoft）等網路科技巨擘共同商議。

報導指出，去年各社群網路公司皆拒絕了政府的邀約，但今年Facebook已確定會參加，Google和微軟則尚未回覆《路透》提問。

據悉，「五眼聯盟」源自於二戰英美破譯密碼合作，現已成五國分享情資、國安策略的聯絡網，議程從今日一直持續至週三（31），屆時美國司法部長巴爾（William Barr）、國安事務助理檢察長德梅斯（John Demers）皆會出席。

近日巴爾曾對外指出，為防止科技公司壟斷，情報機構可能需要更多監控社群媒體的權力，在美國引起爭議。

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