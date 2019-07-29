帝吧傳遭嚴重滲透！ 中國大規模逮捕精日份子

2019-07-29 20:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國6地警方28日同步發佈通報，稱逮捕9名「精日」分子和為「精日」群體提供服務的人員，其中部份人攻擊其他「愛國網民」、大量發佈公民個資。據了解，這波肅清行動，可能與日前中國著名討論區「帝吧」網軍出征香港，成員個資反遭起底而狼狽收兵有關。

《澎湃新聞》報導，包括遼寧大連、安徽淮南、湖北武漢、湖北宜昌、安徽宿松、江蘇南京等6地警方28日分別逮捕精日份子。安徽省宿松縣公安局發布的警情通報顯示，葉姓等人以每條人民幣5至6元不等的價格，通過網路出售給倒賣公民個人訊息的不法機構和人員，為反華精日群體提供服務。

值得一提的是，帝吧網軍日前進攻香港連登和反送中臉書專頁，成員個人資料卻遭到洩露，最終導致帝吧解散收場，10多個相關討論組被迫關閉。帝吧當時就指出，解散的原因之一是「內部被滲透嚴重」，且認為是有內鬼。

帝吧官微並稱這些內鬼為「惡俗的成員」，並指控他們大多為恨國恨黨、精日和反華分子組成，他們會潛伏在B站、微博、貼吧等社交軟體上，專門蒐集「愛國人士」的個資曝光。

「精日分子」的言行在中國網路上引發「愛國」網友激烈的攻擊，中國官方也強力打擊所謂「精日」份子，中國外長王毅曾激動批評「精日份子」是「中國人的敗類」。

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