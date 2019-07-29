「六四天網」創辦人黄琦 被控洩露國家機密判12年

2019-07-29 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國網絡異見（網路異議）先驅黃琦創辦「六四天網」，被控涉嫌「故意洩露國家秘密」和「為境外非法提供國家機密」，今（29）日遭四川省法院定罪，判處12年有期徒刑。

中國四川省綿陽市中級人民法院公告指出，法官認定黃琦犯「故意洩露國家秘密罪」，判處有期徒刑3年；犯「為境外非法提供國家秘密罪」，判處11年監禁，剝奪政治權利4年，並處沒收個人財產人民幣2萬元，決定執行12年有期徒刑、剝奪政治權利4年、沒收個人財產人民幣2萬元。

根據「中央廣播電台」報導，消息人士透露，黃琦案件今日宣判，但事前家屬並未獲得任何通知。此外，擔任黃琦辯護律師的隋牧青、劉正清和張贊寧等人先後遭吊銷執照打壓，導致黃琦案件最後沒有律師代理。

56歲黃琦是四川人，1999年創辦關注中國人權狀況的網站「六四天網」，由於網站刊登的內容涉及政治敏感和批評時局的資訊，引發中國政府不滿，當局曾多次拘捕、關押黃琦。

2016年底，黃琦被警方以涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」拘捕，去年檢方加控新罪名「故意洩露國家秘密」，並要「從重處罰」。央廣指出，黃琦告訴公安：如果要他認罪，當局「只能得到一具屍體」，據悉他在羈押期間遭受多次毆打虐待。

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