牆外也沒創作自由！ 發佈「反華」漫畫回中國照抓

2019-07-29 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國大連市沙河口公安分局的微博28日下午發布1則通報，36歲的盧姓男子長期在境外網站發佈「反華」與「辱華」的漫畫作品，並以「反華」、「仇華」與「精日」的言論煽動網友與挑釁「愛國」的網友，製造更多對立，日前該男子在回國時遭到逮捕，正受到刑事拘留中，同時各地警方通報，逮捕了多名「精日份子」。

綜合外媒報導，該通報指出盧男長期利用境外網站散佈「仇華」、「辱華」等言論，自2018年1月與22歲的張女共同繪製「精日」與「反華」漫畫，並透過盧男在網路平台炒作，製造對立與撕裂人民情感，並蠱惑青少年加入精日群體，從事危害國家安全的違法活動，盧男已於近日從境外返國時遭到逮捕，目前正受到刑事拘留。

除了遼寧大連，安徽淮南、湖北武漢、湖北宜昌、安徽宿松、江蘇南京6地警方通報抓獲精日份子，其中安徽省宿松縣的葉姓、徐姓、劉姓與廖姓嫌犯，自用工作之便盜取近2萬條個資，以每條5至6元的價錢售予精日團體使用，他們4人被判處有期徒刑1年2個月至有期徒刑6個月、緩刑1年不等的刑罰。

「精日份子」這詞彙在2018年時引發中國的關注，「精神日本人」是對嚮往日本文化與歷史的中國人的蔑稱，「精日份子」常在網路上與「愛國份子」有激烈的衝突，中國官方也致力打擊「精日份子」，但由於無明確的判定標準，常被人詬病為打擊特定人士與剷除異己的手段。

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