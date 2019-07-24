出征香港連登慘敗！ 帝吧成員個資遭起底「被參軍」

2019-07-24 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港中聯辦大樓外的中國國徽，21日遭「反送中」示威者丟雞蛋、噴墨水抗議，中國論壇貼吧「李毅吧（帝吧）」的網軍揚言要「出征」香港「連登討論區」。不過由於多名帝吧成員個人資料遭到起底，甚至被人拿去報名參軍，該組織隨即以「不破壞香港人民群眾正常生活秩序」為由，宣布停止活動。

綜合媒體報導，「帝吧」22日晚間已號召中國網友翻牆到「民間人權陣線」及「香港民族陣綫」的臉書專頁上洗版，沒想到今日在「出征」連登討論區時卻踢到鐵板。

根據網友在「連登討論區」上的發文，有網友查出包括「帝吧原一號人物」等多名成員的個人資料，包括：姓名、身分證號、家庭住址、手機號碼、即時通訊軟體帳號、微信支付的餘額、20間家銀行帳號以及存款餘額等，鉅細靡遺令人瞠目結舌。

另外，有網友將查到的資料於網路上填寫從軍表格，「幫助」帝吧成員參軍，並且「志願」選填「艱苦地區部隊」，甚至將宗教攔位被填為「伊斯蘭教」。中國「豆瓣討論區」上有疑為「苦主」的帝吧成員表示，自己遭到「港獨人肉」且「被從軍」。該名苦主除了表示，很多人的資料都被起底，更表示，對於「被參軍」一事，「感覺真的要報警了」。

帝吧官方微博晚間發文表示，「本小編此後不再負責微博更新」，疑為個資遭到底起所致。另外，帝吧文宣部表示，「為了不破壞香港人民群眾的正常生活秩序，維護香港的正常合法權益」，宣告出征活動告一段落。

香港網友表示，「不用等帝吧出征啦，已經敗走」、「帝吧出精 寸草不生 已壽終正寢」。台灣網友對此表示，「帝吧出征 笑到往生」、「師長，給牠一張志願留營表」、「愛國為什麼不參軍 是不是不愛中國」。

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