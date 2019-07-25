「被參軍」還不夠慘！「帝吧」遭中國官媒嘲諷 網民氣瘋

2019-07-25 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國「帝吧」網軍由於不滿香港「反送中」遊行，日前揚言要「出征」香港論壇。不過，多名帝吧成員個人資料卻反遭起底，甚至被人拿去報名參軍，讓該組織「投降」宣布停止活動。結果帝吧不僅被網友大肆嘲笑，連中國官媒都出面嘲諷「出師未捷身先死」，還附上「摀臉笑」的表情符號，讓不少中國網民氣瘋。

香港中聯辦大樓外的中國國徽，21日遭「反送中」示威者丟雞蛋、噴墨抗議。對此，先前已翻牆到「民間人權陣線」及「香港民族陣綫」的臉書專頁上洗版的中國論壇貼吧「李毅吧（帝吧）」網軍，為此揚言要「出征」香港「連登討論區」。

沒想到，有香港網友查出帝吧包含小編在內等多名主要成員的個人資料，姓名、身分證號、家庭住址、手機號碼、銀行帳號及存款等鉅細靡遺的資料全挖出來，還使用這些資料上網替帝吧成員報名參軍，並「自願發放艱苦地區」，讓帝吧只得投降，宣告出征活動結束。

事後，帝吧出征踢到鐵板一事不僅在網路各個社群、論壇成為笑柄，連中國《人民日報》旗下的《俠客島》都發文譏笑「出師未捷身先死」。

俠客島文章一貼出，也立刻遭大量中國網民批評，讓俠客島不得不再將文章改成「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」，最後甚至將文章刪除。對此，不少中國評論型微博主都發文批評，「不敢相信是官媒俠客導發出的微博」、「人民日報旗下的俠客島怎麼能犯這樣的錯誤？」

對此，當初發文的小編被迫出面道歉，說自己完全沒有嘲笑的意思，是語文沒學好表達不清，才會引起誤會，而摀臉笑表情，「其實是同情和遺憾的意思」。小編也稱自己「跪在榴槤中，再次向大家道歉。我愛我的祖國、愛中國香港、愛我們可愛的愛國網友，謝謝大家批評指正」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法