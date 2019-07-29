反送中》說好會後談元朗事件 港澳辦發言人初登場就毀約

2019-07-29 21:21

〔中央社〕中國港澳辦發言人楊光、徐露穎今天首度露面，重申對「反送中」立場。港媒追問港警涉嫌無差別攻擊民眾一事，楊光先是答應會後「交流」，記者會結束卻火速離場，引發媒體不滿。

中國國務院港澳事務辦公室29日在中國國務院新聞辦公室發布廳，舉行記者會談香港議題。這是香港爆發反對逃犯條例修訂的反送中抗議以來，中國政府首度就此完整表達立場。

楊光、徐露穎也首度亮相，據信這是港澳辦成立以來，首次出現具名發言人。

這2名發言人過去並不常出現在螢光幕前，但在網路公開資料可以發現，楊光曾擔任中國國務院港澳事務辦公室港澳研究所所長，並在2017年起出任中國全國港澳研究會副會長兼秘書長。

而在中共中央和國家機關工委主辦的「紫光閣網」中，2015年3月7日「關於表彰中央國家機關五一勞動獎狀先進集體和五一勞動獎章先進個人的決定」的公告則可看見，徐露穎當時擔任港澳辦綜合司調研處處長。

今天這場記者會在下午3時舉行，但在2時左右，場內座位幾乎全被占滿。記者會開始前，在場中外媒體估計已達上百人，許多人只能席地而坐，整場記者會進行約40分鐘。

這次獲准提問的媒體，中國媒體為中央廣播電視總台、新華社；外媒則為新加坡聯合早報、美國財經媒體CNBC、美國有線電視新聞（CNN）；港媒則有南華早報、香港無線電視、香港大公文匯報；另有一家澳門媒體－澳門日報。

記者會開始前，國新辦工作人員便向在場的香港媒體要求，會中不要出現「不該出現的聲音」，港媒則多不以為意。

記者會開始後，香港無線電視記者問到北京中央會不會支持成立獨立調查委員會，徹查修例風波責任，以及北京對於元朗無差別攻擊事件的看法。楊光僅表示「你的問題有點多，我只回答其中比較重要的」，並指對於元朗事件沒什麼需要補充的。

香港電台記者隨即出聲追問，北京是否譴責香港速龍小組涉嫌於7月27日，在元朗站內無差別打人，國新辦新聞局副局長龔豔春先是出聲制止，要求港媒遵守記者會「規則」。楊光則說「會後會交流」。

記者會結束後，大批記者隨即趨前追問，楊光、徐露穎及襲豔春則一語不發的離場，面對媒體大聲質問「警察無差別打人不用譴責嗎」、「不是說要交流嗎」均不予回應。

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